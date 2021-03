Calciomercato Milan – Nuova trattativa con il Chelsea. Le ultime | News

Colpo in attacco: le ultime sul calciomercato del Milan

Il Milan sta vivendo il momento decisivo della stagione, ma il club rossonero sta già pensando al calciomercato. Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, sono al lavoro per sfruttare eventuali opportunità di mercato, in modo da dare Pioli una squadra ancora più competitiva nella prossima stagioneò

Uno degli obiettivi è quello di acquistare un attaccante. In attesa di capire quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic, il Milan sembra comunque intenzionato ad acquistare un centravanti, che eventualmente possa anche crescere rapidamente con lo svedese (nel caso in cui Ibra rimanga per un’altra stagione).

A tal proposito, secondo quanto viene riportato dal The Telegraph, il Milan sarebbe interessato a Tammy Abraham, calciatore del Chelsea. L’inglese non sta trovando molto spazio e con il tecnico Tuchel non sembra esserci grande sintonia. Il valore di Abraham si aggira intorno ai 35-40 milioni, ma è possibile che il Chelsea decida di cederlo in prestito secco per farlo giocare con continuità.

Attenzione però alla concorrenza. Il West Ham sembra essere in pole position, ma non è da sottovalutare neanche la Juventus. I bianconeri studiano un cambio generazionale in attacco e Abraham è uno dei primi nomi sulla lista di Paratici. Insomma, di sicuro per il Milan non sarà facile, ma l’ex Aston Villa rientrerebbe perfettamente nei parametri voluti da Elliott. Giovane di talento, ma che ha già una discreta esperienza in campo internazionale, avendo già totalizzato 4 gol in 13 presenze in Champions League. Vedremo cosa succederà, ma Maldini e Massara sono pronti ad affondare il colpo. Non solo calciomercato, ma anche Milan-Udinese. Ecco la probabile formazione rossonera