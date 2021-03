Calciomercato Milan – Diavolo, tutto su Tomori: le ultime | News

Calciomercato Milan: si va verso il riscatto di Tomori

Fikayo Tomori, classe 1997, arrivato al Milan nel corso dell’ultimo calciomercato invernale, sta convincendo sempre di più in casa rossonera. Ecco perché, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, nella dirigenza del club di Via Aldo Rossi sta prendendo sempre più corpo l’idea di spendere i 28 milioni di euro previsti per riscattarlo a titolo definitivo dal Chelsea.

Con quel diritto di riscatto già prefissato, infatti, nello scorso mese di gennaio, i ‘Blues‘ non potranno più fare marcia indietro. Nel caso in cui, pertanto, il Milan versi ai londinesi quella cifra, Tomori diventerebbe subito e definitivamente un calciatore del Diavolo a tutti gli effetti. Il pallino, adesso, è dunque nelle mani del club meneghino e del calciatore canadese naturalizzato inglese.

È molto presto, secondo la ‘rosea‘, per parlare di intese, visto che questi affari, di solito, vengono concretizzati a maggio inoltrato. Sull’argomento, però, il Milan inizia a vederci molto chiaro, intendo puntare tutto sul giovane Tomori. Si complica il rinnovo di Donnarumma: ecco chi può sostituirlo al Milan >>>