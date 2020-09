CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 22 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, martedì 22 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, parla del colpo della Juventus di Andrea Pirlo sul mercato. Il nuovo centravanti bianconero è Álvaro Morata, già alla Juventus dal 2014 al 2016.

Prestito da 8 milioni di euro l’anno più 2 di bonus dall’Atlético Madrid per lo spagnolo. Edin Dzeko, così, resta ‘bloccato’ alla Roma e, soprattutto, ora il Napoli sarà costretto a vendere all’estero (Premier League o Liga) il polacco Arkadiusz Milik.

In alto, sotto la testata, si celebra Zlatan Ibrahimović, autore della doppietta decisiva in Milan-Bologna 2-0. Il Diavolo di Stefano Pioli, dunque, ha debuttato bene nel nuovo campionato.

E mentre Arturo Vidal, nuovo acquisto dell’Inter, smania per giocare, in casa Roma si rischia di perdere 0-3 a tavolino contro l’Hellas Verona. Il centrocampista Amadou Diawara non è stato inserito nella lista degli Over 22 in Lega Calcio …

