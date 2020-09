Serie A – Roma, i giallorossi rischiano la sconfitta a tavolino con il Verona

ULTIME NOTIZIE SERIE A – Roma, che pasticcio. La partita contro il Verona, giocata sabato scorso, è terminata 0-0, ma i giallorossi rischiano di perdere la partita a tavolino.

Il motivo? Il centrocampista Amadou Diawara, infatti, non doveva giocare al Bentegodi, visto che nella lista ufficiale presentata dalla Roma il giocatore è stato inserito negli under 22 e non tra gli “over”. La lista di fatto non è stata aggiornata, visto che Il 17 luglio scorso l’ex Napoli ha compiuto 23 anni. Errore grave quello della Roma, che dunque rischia di pagare caro questa disattenzione.

E ora? Bisogna aspettare l’omologazione del risultato da parte del Giudice Sportivo. Come da regolamento, la Roma dovrebbe perdere la partita a tavolino (0-3), ma i giallorossi eventualmente faranno ricorso perchè l’errore è stato fatto in buona fede. Vedremo cosa succederà.

