PM – Calciomercato Milan – Maldini, obiettivo difensore: le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – L’esigenza è chiara. Il Milan ha bisogno di un difensore centrale e la volontà della società è quella di accontentare Stefano Pioli, considerando i problemi fisici di Romagnoli e Musacchio e le condizioni non ottimali di Leo Duarte.

Calciomercato Milan: obiettivo Milenkovic

L’obiettivo numero uno è Nikola Milenkovic, difensore centrale della Fiorentina. Il serbo piace parecchio, ma, secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, l’ex Partizan ad oggi è un sogno sempre più distante. Al momento, infatti, non sembrano esserci le condizioni per l’approdo di Milenkovic in rossonero, con i viola che chiedono almeno 35 milioni di euro. Le cose potrebbero cambiare con la cessione di Lucas Paqueta, che ricordiamo, piace al Lione e al Valencia.

Calciomercato Milan: attenzione a Ajer e Fofana

Sempre secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, trovano riscontro le voci relative a un interesse della società per Kristoffer Ajer del Celtic Glasgow e Wesley Fofana del Saint-Etienne. Al momento il favorito sembrerebbero essere il primo, considerando che sul francese c’è il forte interesse da parte del Leicester City, che nelle ultime ore sta trattando con il Saint-Etienne (sarebbe stata fatta un’offerta da 28 milioni di euro). Per Ajer, invece, la proposta di Maldini e Massara potrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi.

Un altro nome: German Pezzella

Un altro nome che è stato accostato al Milan è quello di German Pezzella, difensore centrale della Fiorentina. E’ vero che nelle scorse settimane l’agente del calciatore ha incontrato Maldini e Massara, ma al momento non ci risulta un interesse concreto per il difensore argentino classe 1991.

