Calciomercato Milan – Pellegatti: “Le ultime su Fofana e Milenkovic”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il noto giornalista Carlo Pellegatti, attraverso il proprio canale Youtube, ha fornito gli ultimi aggiornamenti di mercato, soffermandosi in particolar modo sulla difesa del Milan.

“L’ideale per la dirigenza sarebbe Fofana del Saint-Etienne, che però non vuole venderlo e avrebbe anche rifiutato un’offerta da 30-35 milioni dal Leicester City, ritenendolo centrale nel progetto. Il giocatore tuttavia vorrebbe lasciare la squadra, in favore di Inghilterra o Italia. Milenkovic? La Fiorentina non vuole cederlo e chiede offerte di soli soldi, senza contropartite tecniche. Lo stesso vale per Chiesa: Pradè ha esplicitato che la dirigenza valuta il proprio giovane talento dai 60-70 milioni di euro in su”.

