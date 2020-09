Calciomercato Milan – Paqueta convocato, ma il futuro è incerto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Lucas Paqueta, escluso dalla partita contro lo Shamrock Rovers, è tornato nell’elenco dei convocati per Milan-Bologna, partita che si giocherà questa sera a San Siro.

Passo avanti dunque rispetto a qualche giorno fa, ma in ogni caso il futuro del brasiliano è seriamente in discussione. L’Olympique Lione, nella Ligue 1 francese e il Valencia nella Liga spagnola, infatti, sono interessate all’ex Flamengo. Il Milan chiede 23 milioni per la sua cessione.

BUONE NOTIZIE SU RAFAEL LEAO >>>