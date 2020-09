Convocati Milan-Bologna: Pioli ritrova Rebic e ripesca Paqueta

MILAN-BOLOGNA ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, al termine dell’allenamento di rifinitura a Milanello, ha diramato l’elenco dei convocati per Milan-Bologna, debutto stagionale in Serie A del Diavolo.

La gara è in programma questa sera, alle ore 20:45, a San Siro. Pioli ritrova, per l’occasione, Ante Rebić, che era squalificato in Europa League e richiama anche Lucas Paquetá, lasciato invece a casa giovedì scorso per la trasferta a Dublino.

Questo l’elenco dei convocati di Pioli per Milan-Bologna di stasera:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu;

DIFENSORI: Calabria, Duarte, Gabbia, Theo Hernández, Kalulu, Kjær, Laxalt;

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Çalhanoğlu, Brahim Díaz, Kessié, Krunić, Paquetá, Saelemaekers, Tonali;

ATTACCANTI: Castillejo, Colombo, Ibrahimović, D. Maldini, Rebić.

