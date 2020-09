Probabili formazioni Milan-Bologna: un solo dubbio tra i rossoneri

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-BOLOGNA – Questa sera, alle ore 20:45, a San Siro, si disputerà Milan-Bologna, gara inaugurale della 1^ giornata della Serie A 2020-2021 per i rossoneri di Stefano Pioli ed i rossoblu di Siniša Mihajlović. Con l’ausilio dei quotidiani sportivi in edicola questa mattina, andiamo a vedere quali sono, al momento, le probabili formazioni di Milan-Bologna.

Probabili formazioni Milan-Bologna: un solo dubbio per Pioli

Pioli recupera il croato Ante Rebić, squalificato in Europa League, e lo lancia titolare come esterno offensivo a sinistra nel suo ormai classico 4-2-3-1. L’unico dubbio, per il tecnico rossonero, riguarda chi schierare sul versante opposto. Il ballottaggio è tra lo spagnolo Samu Castillejo ed il belga Alexis Saelemaekers. Favorito l’ex Málaga e Villarreal sul più giovane compagno di squadra.

Per il resto, Milan confermato quasi in blocco. Sandro Tonali e Brahim Díaz partiranno, nuovamente, dalla panchina. Saranno comunque pronti a subentrare a gara in corso. Sarà, invece, ancora una volta Matteo Gabbia a sostituire il capitano Alessio Romagnoli, infortunato ma comunque in procinto di rientrare in occasione delle prossime partite del Diavolo in campionato. Lucas Paquetá sarà del match?

Probabili formazioni Milan-Bologna: chi a centrocampo per Mihajlović?

Sembra esserci un solo dubbio anche per Mihajlović in merito la trasferta di San Siro. Sono ben tre i calciatori, ovvero l’ex di giornata Andrea Poli, Nicolás Domínguez e Mattias Svanberg a contendersi una maglia in mediana nel 4-2-3-1 (speculare a quello del Diavolo) che l’allenatore serbo ha intenzione di proporre a Milano. Davanti, giocherà Rodrigo Palacio. Saranno Riccardo Orsolini e Musa Barrow gli ispiratori dell’ex interista.

Probabili formazioni Milan-Bologna: gli undici di Pioli e Mihajlović

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo (Saelemaekers), Çalhanoglu, Rebić; Ibrahimović. Allenatore: Pioli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Poli (N. Domínguez o Svanberg); Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlović.

