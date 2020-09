Serie A – Biglietti derby, per Inter-Milan ipotesi 15.000 spettatori

Biglietti derby Inter-Milan

ULTIME NOTIZIE – Il mondo del calcio piano piano pensa alla graduale riapertura degli stadi. Il via libera all’ingresso di 1.000 spettatori come avviene in queste prime gare, in poche settimane potrebbe essere già una soluzione superata.

Infatti, come spiega la Gazzetta dello Sport, sono in arrivo delle novità al riguardo. Queste novità potrebbero arrivare anche prima del 7 ottobre 2020, ossia prima che l’attuale DPCM scadrà. La rosea spiega che il piano è quello di una riapertura degli impianti più robusta. Il tetto massimo potrebbe essere spostato al 20% della capienza dei singoli stadi.

Ecco allora che l’ipotesi di vedere a San Siro per il derby Inter-Milan che si giocherà il 17 ottobre, 15.000 spettatori circa, non è da scartare. Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, nei giorni scorsi ha dichiarato: “L’obiettivo è quello di consentire la partecipazione del pubblico per tutti gli sport e per tutte le categorie, arrivando a definire un protocollo unico che preveda una percentuale di spettatori in base alla capienza reale degli impianti”.

