Calciomercato Milan – La strategia di Maldini per prendere Milenkovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, farà un tentativo per Nikola Milenkovic, classe 1997, difensore centrale serbo della Fiorentina. Lo ha riferito il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola spiegando come il Diavolo abbia assolutamente bisogno di un giocatore in quel ruolo visti gli infortuni e qualche elemento non proprio all’altezza.

È Milenkovic l’obiettivo numero uno di Maldini per il calciomercato estivo del Milan. Questo perché l’ex Partizan ha talento, personalità. Poi è molto giovane e ha ancora ampi margini di crescita. Il prospetto ideale, insomma, per il Milan concepito dal fondo Elliott Management Corporation. Il piano di Maldini e di Frederic Massara, direttore sportivo del Diavolo, è ben preciso: prendere Milenkovic con i soldi della cessione di Lucas Paquetá.

L’obiettivo è quello di ricavare 23-25 milioni di euro dalla partenza del brasiliano (che piace all’Olympique Lione) per poi reinvestire quella cifra su Milenkovic. L’idea del Milan è di pagare il serbo non più di 25-27 milioni di euro, visto che il contratto del numero 4 viola con il club presieduto da Rocco Commisso scadrà il 30 giugno 2022. La richiesta del patron della Fiorentina, al momento, è almeno di 35.

Ballano, dunque, affinché si concretizzi l’operazione Milenkovic in questa sessione di calciomercato del Milan, una decina di milioni di circa. Maldini proverà ed insisterà. Qualora, però, si rendesse conto di non avere chance di portare il ragazzo a Milano, andrebbe sulle alternative. Queste rispondono al nome di Kristoffer Ajer (Celtic) e Germán Pezzella, sempre della Fiorentina. UNA DOPPIA CESSIONE, INTANTO, È ALLE PORTE IN CASA ROSSONERA >>>