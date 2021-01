Conte e Pioli carichi: un derby che vale per lo Scudetto | Milan News

Derby Inter-Milan, il momento della svolta per Conte e Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Domani sera derby di Coppa Italia. Un Inter-Milan molto atteso da Antonio Conte e Stefano Pioli, tecnici dei nerazzurri e dei rossoneri. Avessero vinto nell’ultimo weekend di campionato, ha sottolineato ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, probabilmente avrebbero accolto diversamente questa stracittadina. Magari a cuor più leggero. Entrambe le compagini, infatti, sono impegnate a darsi battaglia in Serie A.

Tanto l’Inter di Conte quanto il Milan di Pioli arrivano, però, da prestazioni non convincenti. E questo derby di Coppa Italia, che profuma di campionato, assume dunque tutt’altro valore. Vincere o perdere la partita di domani sera a ‘San Siro‘, infatti, potrebbe determinare reazioni psicologiche ed emotive importanti. Le quali potrebbero condizionare, a loro volta, il rendimento della squadra perdente nella lotta Scudetto.

Conte e Pioli, per esempio, potranno permettersi il turnover che avevano in testa fino a sabato mattina? O schiereranno l’undici migliore per aggredire la gara di domani con maggior combattività? Chi passerà in semifinale, oltretutto, con tutta probabilità troverà la Juventus in una doppia sfida (2 e 10 febbraio) che, inevitabilmente, sottrarrà anche energie importanti nella corsa al vertice della classifica in campionato. Laddove si è riaffacciata nelle ultime ore anche la ‘Vecchia Signora‘.

Rimaniamo alle tematiche di casa Milan. La ‘rosea‘ ha evidenziato come il j’accuse di Zlatan Ibrahimović al termine di Milan-Atalanta 0-3 (“Mi hanno lasciato troppo solo“) avrebbe potuto essere evitato. Lo svedese, secondo il quotidiano sportivo nazionale, avrebbe dovuto evitare di intaccare l’ormai proverbiale empatia ambientale con la squadra. Una “bolla ottimistica di entusiasmo e complicità” che rischia di incrinarsi.

Pioli per questo derby Inter-Milan, aveva intenzione di lanciare titolari sia Fikayo Tomori sia Mario Mandžukić. Ma ora che è diventato pericolosissimo perdere questa sfida, quanto turnover ci si potrà permettere? Presumibilmente, il croato farà coppia, in attacco, con Ibrahimović. Poi ci si aspetta un undici ‘tipo’, vista l’importanza del match, anche se il Bologna, avversario di sabato, ieri pomeriggio ha spaventato la Juventus all’Allianz Stadium.

L'Inter, dal canto suo, proverà a battere il Milan per assestargli un ulteriore colpo dopo quello infertogli dall'Atalanta. Il tutto per minare le certezze della squadra di Pioli e sperare, presto, in un sorpasso al comando della classifica in Serie A.