GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 25 gennaio 2021

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 25 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina ad Inter-Milan, il derby di Milano che, domani sera, inaugurerà i quarti di finale di Coppa Italia. Il centravanti croato Mario Mandžukić, per volere di Zlatan Ibrahimović, potrebbe scendere in campo dall’inizio. Nell’Inter, invece, intoccabile Romelu Lukaku.

Quindi, si parla anche del successo, 2-0, della Juventus sul Bologna nel 19° turno di Serie A. Una vittoria ‘griffata’ dalle reti dei centrocampisti bianconeri, Arthur e Weston McKennie. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>