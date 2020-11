Colombo, il predestinato: altra soddisfazione per il centravanti | Milan News

Milan, una bella soddisfazione per il baby Colombo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Lorenzo Colombo, classe 2002, centravanti del Milan. Questo perché Colombo si è guadagnato la convocazione nella Nazionale Italiana Under 21 del Commissario Tecnico Paolo Nicolato.

Un’altra bella soddisfazione, questa, per il baby talento rossonero che, nel Milan di inizio stagione, per volere di Paolo Maldini, ha fatto il vice di Zlatan Ibrahimovic. Almeno fino a gennaio sarà così. Colombo è l’attaccante che ha dato una grossa mano al tecnico milanista, Stefano Pioli, nelle amichevoli estive, suon di gol.

Ma anche e soprattutto il centravanti che, in assenza di Ibra fermato dal CoVid_19, nei turni preliminari di Europa League, ha segnato un gol importante contro il Bodø/Glimt e che si è presentato, con freddezza, dal dischetto nella serie di rigori contro il Rio Ave.

Sbagliando, è vero, ma ha pur sempre 18 anni ed il tempo è sicuramente dalla sua parte. Colombo, successivamente, ha giocato contro Crotone (38′) e Spezia (45′) nel campionato di Serie A. Rientrato Ibrahimovic, e recuperati Ante Rebic e Rafael Leao, poi, la sua stellina in rossonero si è un po’ eclissata, defilata.

Poco male. Su Colombo il Milan punta moltissimo per il futuro e questi mesi gli sono serviti per crescere. A ‘Casa Milan‘ continuano a credere in questo ragazzo. Il futuro del Milan, in attacco, si chiama Colombo. Chissà se, a gennaio, il Diavolo prenderà in esame l’idea di una separazione momentanea, con la formula del prestito, giacché cominciano ad arrivare le prime richieste …

