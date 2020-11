TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 17 novembre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, martedì 17 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, parte con l’intervista esclusiva a Massimo Moratti, ex Presidente dell’Inter. Richiamo sul calciomercato del Milan: club rossonero adirato con Hakan Çalhanoglu per la questione del rinnovo di contratto che non arriva.

Quindi, ecco le parole di João Pedro (Cagliari), Marlon (Sassuolo) e Jošip Iličić (Atalanta). In alto, sotto la testata, ampio spazio, però, al Torino e, in particolare, al ‘Gallo‘, Andrea Belotti. Unico giocatore dei granata, finora, a non deludere mai: tiene banco anche la vicenda del suo rinnovo.

