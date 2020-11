Calciomercato Milan – Szoboszlai, ghiotte novità sul suo futuro | News

Calciomercato A.C. Milan: ha parlato l’agente di Dominik Szoboszlai

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Dominik Szoboszlai, classe 2000, centrocampista ungherese del RB Salisburgo, sarà uno dei pezzi pregiati nel panorama del calciomercato internazionale. Il calciatore, già a lungo corteggiato da tanti top club nell’ultima sessione, aveva deciso di restare a maturare nella fila della compagine austriaca. Stando, però, a quanto dichiarato dal suo procuratore, il tempo di Szoboszlai in Austria sta per giungere al termine.

Matyas Esterhazy, agente del numero 14 del RB Salisburgo, ha infatti dichiarato: “Ogni volta che fa una bella partita le voci si intensificano, ma la nostra idea non cambia. Tutti questi feedback che arrivano dimostrano che siamo sulla strada giusta. Non so se partirà a gennaio o in estate, ma la cosa importante è che trovi un club in cui abbia buone possibilità di giocare e di proseguire nella sua crescita iniziata al RB Salisburgo”. Szoboszlai, dunque, si prepara all’addio al suo club per tentare una nuova esperienza professionale.

Il Milan può sperare di prendere Szoboszlai, magari già nel calciomercato di gennaio? Il giocatore, lo ricordiamo, costa circa 25 milioni di euro: un valore stabilito dalla clausola rescissoria inserita nel suo contratto con il RB Salisburgo. Cifra assolutamente congrua in relazione alla bravura del calciatore magiaro. Il quale, recentemente, con una prodezza al 90′ ha spedito la sua Ungheria ai prossimi Campionati Europei. Il Milan pensa a Szoboszlai quale eventuale sostituto di Hakan Çalhanoglu, che non trova l’accordo con i rossoneri per il rinnovo del contratto.

E, forse, dopo esserci andato vicino già due volte, il Milan, adesso, può mettere le mani su Szoboszlai. Sempre ammesso che il club di Via Aldo Rossi si muova con rapidità e decisione sul giocatore ungherese. Il suo talento, infatti, non è passato inosservato e piace anche a Lazio, Napoli, Arsenal, Liverpool e RB Lipsia. “Non è un segreto il fatto che si stia avvicinando il momento di lasciare il campionato austriaco. Sta dimostrando ogni settimane di essere ad un grande livello, in campionato, in Champions League o in Nazionale“, ha concluso l’agente di Szoboszlai.

Se il Milan, quindi, vorrà davvero puntare su di lui per il futuro più o meno immediato, è bene che si sbrighi e piazzi un colpo che potrebbe sistemare la trequarti rossonera per tanti, tanti anni. CALCIOMERCATO MILAN, PAOLO MALDINI HA PRONTO UN COLPO A PARAMETRO ZERO >>>