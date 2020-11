Calciomercato Milan – Ecco Szoboszlai se Calhanoglu non rinnova | News

Calciomercato Milan: Szoboszlai sempre nel mirino dei rossoneri

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Dominik Szoboszlai in, Hakan Calhanoglu out. Questa, secondo il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, la situazione che potrebbe configurarsi, in casa Milan, già a partire dal prossimo mese di gennaio. Ma andiamo con ordine.

Calhanoglu, come noto, andrà in scadenza di contratto con il club di Via Aldo Rossi il prossimo 30 giugno 2021. Finora, i negoziati per il rinnovo dell’accordo con il numero 10 turco non stanno procedendo bene. Il Milan offre 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. L’agente di Calhanoglu ha avanzato una richiesta di 6 milioni di euro netti l’anno e non è ancora sceso.

Su queste basi, il rinnovo si fa davvero complicato. Juventus e Inter si sono messe sulle tracce del calciatore turco, così come molte società all’estero. Nessuna di loro, però, finora è andata oltre un semplice sondaggio. Calhanoglu non ha alzato un muro definitivo in faccia al Milan, tutt’altro. Vorrebbe rimanere e rinnovare: spera in un punto d’incontro con la dirigenza rossonera.

Nel caso, però, questo non venisse trovato, il Milan già a gennaio potrebbe cambiare pelle. Infatti, nel corso della prossima sessione di calciomercato, il Milan potrebbe vendere Calhanoglu e rimpiazzarlo con Szoboszlai. Il centrocampista offensivo ungherese, classe 2000, è il punto di forza del RB Salisburgo e della sua Nazionale, che ha trascinato ai prossimi Campionati Europei.

Szoboszlai è già stato vicino al Milan per due volte. La terza potrebbe essere quella giusta. Riallacciati i rapporti con il suo agente, anche se, va detto, sul ragazzo (già 5 gol e 9 assist in 13 gare tra campionato e coppe in stagione), non c’è soltanto il Milan ma mezza Europa. Anche perché per prenderlo dal RB Salisburgo basterà pagare la clausola di 25 milioni di euro. Una cifra bassa, in rapporto al reale valore del calciatore magiaro.

La sua fama, anche a livello internazionale, sta crescendo sempre di più e pertanto, sempre ammesso che Calhanoglu cambia squadra in inverno, il Milan dovrà accelerare e mettere le mani su Szoboszlai già nel calciomercato di gennaio se vorrà davvero bruciare la folta concorrenza europea. CALCIOMERCATO MILAN, IN INGHILTERRA DANNO I ROSSONERI FAVORITI SU UN TOP PLAYER >>>