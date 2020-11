CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 16 novembre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 16 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola dedica la sua prima pagina ad Italia-Polonia di Nations League. Vittoria azzurra, 2-0, firmata dal rigore di Jorginho e dal gol di Domenico Berardi. L’Italia è prima nel girone ed adesso vede la fase finale del torneo. Roberto Mancini, da casa, plaude i suoi ragazzi. E sarà lo stesso C.T., come dichiarato dal Presidente Federale, Gabriele Gravina, a decidere sul suo eventuale rinnovo di contratto.

Con il 4-0 esterno, invece, in Lussemburgo, l’Italia Under 21 di Paolo Nicolato si è qualificata per i prossimi Campionati Europei di categoria. Doppietta di Gianluca Scamacca. Ciro Immobile, intanto, smania per rientrare a giocare: i tamponi privati non hanno chiarito se ha contratto o meno il CoVid_19.

