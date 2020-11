Milan, Colombo convocato dall’Italia Under 21 | News

Ultime Notizie Milan News: Colombo in Under 21

MILAN NEWS – Bella notizia per Lorenzo Colombo, che si è messo in luce con il Milan all’inizio di questa stagione. Come viene riportato dall’ANSA, l’attaccante è stato convocato dall’Italia Under 21 per la partita contro la Svezia, in programma mercoledì alle 17:30 a Pisa.

Andrea Pinamonti, Federico Brancolini e Patrick Cutrone, hanno infatti lasciato il ritiro azzurro. A loro posto quattro giocatori: Lorenzo Colombo, appunto, poi i difensori Lorenzo Pirola e Andrea Colpani del Monza e infine l'attaccante Emanuel Vignato del Bologna.