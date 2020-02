Ciao San Siro: Milan e Inter hanno convinto il Sindaco Sala

NEWS MILAN – Mesi di polemiche, incomprensioni ed ostracismo. Adesso, però, secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Repubblica‘ oggi in edicola, saremmo davvero vicini al via definitivo: Milan e Inter, infatti, sarebbero sulla buona strada per la costruzione del nuovo stadio di Milano, sempre in zona San Siro, dove sorge l’attuale impianto sportivo ‘Giuseppe Meazza‘, dopo aver ricomposto lo scontro con il Comune di Milano.

A certificare come l’accordo su questo punto sia soltanto “questione di settimane” è stato il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che si è detto ora convinto dal progetto presentato dai club meneghini per la realizzazione del nuovo stadio. Sarebbero stati definitivamente sciolti, infatti, i due nodi che avevano reso piuttosto difficoltosa la trattativa tra le società e l’Amministrazione Comunale. Primo, la possibilità di tenere in piedi almeno una parte del ‘Meazza‘, per trasformarlo in una cittadella dello sport aperta a tutti.

Secondo, la questione economica, giacché il Comune di Milano non avrebbe potuto uscirne penalizzato, a livello di cassa, dalla decisione di Milan e Inter di abbandonare il vecchio stadio di San Siro per farne uno nuovo, più moderno, funzionale e corrispondente alle loro esigenze. Adesso, anche lì, ha sottolineato ‘Repubblica‘, i conti cominciano a tornare e Sala, così, non passerebbe neanche per per quello che ha deciso di radere al suolo San Siro. Inoltre, non sarebbe destinata tale area solo a un investimento immobiliare privato.

Il nuovo stadio, quindi, assumerebbe il testimone dal ‘Meazza‘. Ad oggi, non si sa ancora se sarà realizzato come una Cattedrale, secondo il progetto dello studio ‘Populous‘, o con i Due Anelli incrociati, progetto di ‘Manica + Sportium‘, che simboleggerebbe l’unione tra rossoneri e nerazzurri. Milan e Inter, infatti, continueranno a condividere casa, ma qualche centinaio di metri più in là rispetto l’ubicazione dell’attuale stadio di San Siro, in un impianto sportivo da 60mila posti che costerà, ai due club, 650 milioni di euro da dividere in parti uguali.

Per il ‘Meazza‘, si sarebbe trovato, alla fine, il giusto compromesso. ‘Repubblica‘ ha rivelato come le squadre avrebbero presentato un piano alternativo per mantenerne in vita alcuni elementi iconici, quale la Tribuna Arancio, una Curva, una delle due Torri, con la conseguente trasformazione del campo sportivo in un distretto dello sport nel verde per arrampicata, basket e calcetto, skate o atletica. È questo il piano che ora piace anche a Sala.

Un altro passo in avanti è arrivato sulla questione economica. Il Comune ha un’esigenza: salvaguardare un patrimonio pubblico come San Siro che vale 100 milioni a bilancio. Inter e Milan, che oggi pagano 10 milioni di affitto l’anno, hanno accettato di iniziare a versare il nuovo canone per un diritto di superficie lungo 90 anni, da quando entreranno nel nuovo San Siro e non, come avevano proposto, dopo 32 anni.

Ora, dunque, in attesa del parere dei Beni Culturali su eventuali vincoli monumentali, ha concluso il quotidiano nazionale, ci sarebbe l'ultimo nodo da sciogliere: tagliare, come chiede la Giunta Comunale, la quantità di costruzioni extra di uffici, hotel, negozi, che i club realizzeranno per rientrare dei costi.

