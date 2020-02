Ecco le prime pagine di oggi, mercoledì 5 febbraio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano le dichiarazioni di Christian Eriken, calciatore acquistato dall’Inter nel mercato di gennaio. Nel taglio basso spazio alle dichiarazioni di Zvonomir Boban, che ha parlato delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic in vista del derby. A tra poco per la rassegna stampa completa.

