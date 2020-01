Calciomercato Roma – Bernardeschi è il nuovo nome se salta Politano

CALCIOMERCATO ROMA – Cercasi attaccanti. La Roma non sta vivendo una situazione facile per quanto concerne il reparto offensivo. Il rendimento degli attaccanti di Paulo Fonseca non è tra i più incoraggianti e come se non bastasse, l’infortunio di Nicolò Zaniolo ha aperto un buco sulla fascia destra giallorossa .

Buco che dovrebbe essere riempito da Matteo Politano, nonostante lo scambio con Leonardo Spinazzola sia ormai saltato. il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi ha lavorato costantemente con la dirigenza dell’Inter per portare l’ex Sassuolo nella Capitale. L’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta, vuole un prestito con obbligo di riscatto che dovrebbe scattare in modo abbastanza facile. Qualora Politano non dovesse arrivare, spazio alle alternative: Adnan Januzaj, Xherdan Shaqiri e Jesús Suso, ma c’è un nome forte emerso nelle scorse ore: quello di Federico Bernardeschi che, secondo quanto riporta “Il Tempo” oggi in edicola, sarebbe scontento del minutaggio riservatogli da Maurizio Sarri nell’ultimo mese. Delle novità potrebbero esserci a breve, in occasione dell’incontro di Coppa Italia previsto per domani sera all’Allianz Stadium. Ci potrebbero essere infatti possibili contatti tra le due società, per iniziare a discutere dell’eventualità di un trasferimento dell’ex Fiorentina che, attualmente, a bilancio pesa per 20 milioni. Ha parlato del suo futuro l’attaccante della SPAL, oltre che ex Milan, Andrea Petagna. Per leggere le sue dichiarazioni, continua a leggere >>> SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android