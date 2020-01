Calciomercato Milan – Petagna: “Felice alla Spal: non sono arrivate offerte”

CALCIOMERCATO MILAN – Colpo esterno, ieri sera, della Spal di Leonardo Semplici, che si è imposta per 2-1 al ‘Gewiss Stadium‘ contro la più quotata Atalanta, abbandonando, almeno per il momento, l’ultima posizione nella classifica di Serie A.

Al termine del match, ai microfoni di ‘Sky Sport‘, ha parlato l’ex della sfida, l’attaccante degli estensi, Andrea Petagna: “È una vittoria fondamentale. Io a Bergamo ho lasciato un pezzo di cuore, perché sono partito da qui. Ma noi dovevamo vincere, ora continuiamo così. Sono contento, la squadra è stata magnifica. Se vogliamo salvarci, dobbiamo continuare su questa strada e con questa mentalità. Classifica? Abbiamo sempre fatto ottime prestazioni, ci è mancato il risultato. Speriamo la società ci aiuti con qualche acquisto, ce la metteremo tutta. Il mio obiettivo è aiutare il gruppo a suon di gol”.

Petagna, poi, ha anche commentato le voci di calciomercato che lo accostano alla Roma come vice di Edin Dzeko in caso di partenza di Nikola Kalinic, ed al Milan, club in cui è cresciuto, come vice di Zlatan Ibrahimovic qualora venisse ceduto Krzysztof Piatek: “Offerte non sono arrivate. Sono felice alla Spal, devo continuare così e migliorare”, è stato il commento di Petagna. Ma il polacco Piatek, alla fine, dove potrebbe finire? Queste le ultime notizie dall’Inghilterra: continua a leggere >>>

