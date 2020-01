Calciomercato Milan – Petagna resta un’opzione per l’attacco

CALCIOMERCATO MILAN – Un nuovo Milan è nato oggi, probabilmente. La vittoria contro il Cagliari dei rossoneri è firmata totalmente Zlatan Ibrahimovic, tornato e già protagonista. Ovviamente lo svedese ha tagliato fuori Krzysztof Piatek, che difficilmente potrà rimanere a fare panchina. Il polacco è vicino al Tottenham, ma ancora non c’è nulla di fatto. In caso di cessione, intorno ai 32 milioni, ovviamente il Milan dovrà andare su un altro attaccante, preso magari a meno. L’idea sembra essere Andrea Petagna, centravanti della SPAL cresciuto nel Milan e valutato 18 milioni. Classe 1995, ha vestito la maglia rossonera nel 2012/13 e nel 2014/15. Sarebbe un altro ritorno. Per le parole di Pioli su Piatek… Continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android