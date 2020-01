Calciomercato Milan – Il Tottenham punta Piatek: l’interesse è concreto

CALCIOMERCATO MILAN – Con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic la questione Krzysztof Piatek è sempre più in bilico. Il polacco adesso è una seconda scelta e potrebbe decidere di cambiare aria. In questo senso, secondo quanto riferito da ‘Il Corriere della Sera’, il Tottenham punta forte sul numero 9 del Milan. L’interesse è concreto e potrebbe succedere qualcosa nei prossimi giorni. Non ci sono solo gli ‘Spurs’ però sul giocatore: Aston Villa, West Ham e Bayer Leverkusen rimangono vigili. Intanto il Milan ha scelto il sostituto di Pepe Reina: ecco di chi si tratta, continua a leggere >>>

