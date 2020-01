Cagliari-Milan, Pioli: “Successo meritato. Piatek? Fa parte del Milan”

NEWS MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato, in conferenza alla ‘Sardegna Arena‘, dello 0-2 conquistato in trasferta in occasione di Cagliari-Milan. Queste le dichiarazioni di Pioli, così come riportate da ‘TuttoMercatoWeb‘:

Le piace l’aggettivo solido per descrivere questo Milan? “Molto: abbiamo lavorato con concentrazione e abnegazione, abbiamo colpito al momento giusto. È stato un successo giusto e meritato”.

La gioia per i gol degli attaccanti? “Innanzitutto conta la vittoria, poi sono felice per gli attaccanti. Zlatan ha confermato di essere un giocatore fuori categoria, non è ancora al cento per cento ma è stato un acquisto davvero importante, che può servire tanto alla squadra”.

Con Zlatan Ibrahimovic avete cambiato modo di giocare? “Abbiamo aumentato le possibilità di avere più soluzioni, oggi abbiamo palleggiato molto e bene, ma questo certamente ci dà maggiori scelte. Non credo che il 4-4-2 sia l’unico modulo per noi, l’importante è mettere un giocatore vicino a Zlatan che abbia gamba e si prenda lo spazio. Oggi abbiamo costruito a 4, altre volte faremo diversamente”.

Questa gara è l’inizio di qualcosa? “Deve esserlo, assolutamente. Non perché è arrivato Ibrahimovic, ma perché dobbiamo essere protagonisti nel girone di ritorno. Io credo che questa squadra possa cambiare il suo rendimento, 19 partite sono tante: non vinceremo lo scudetto, ma abbiamo delle qualità che ci faranno bene in futuro”.

Samu Castillejo è sembrato spesso nel vivo del gioco. “Ha messo in campo le sue caratteristiche, è un giocatore di grande dinamismo e profondità. Ha fatto una buona partita, secondo me”.

Krzysztof Piatek continua a fare parte di questo Milan? “Fa parte del Milan, se avessi cambiato Ibrahimovic avrei fatto entrare lui”. Per le dichiarazioni di Ibrahimovic al termine del match, continua a leggere >>>

