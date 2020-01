Calciomercato Milan – Sondaggio del Manchester United per Piatek

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, gli spazi da titolare, per Krzysztof Piatek, si sono ridotti molto.

Il centravanti polacco, appena 5 gol in 19 gare con il Milan in questa stagione, è finito, pertanto, sul mercato e potrebbe andare via da Milano già in questa sessione invernale di trattative.

Sul ‘Pistolero‘ ci sono tanti club, in particolare di Premier League, quali Aston Villa, Newcastle, Tottenham e Crystal Palace. Nelle ultime ore, però, secondo quanto riferito dal portale ‘The Athletic‘, ci sarebbe stato anche un sondaggio del Manchester United per il numero 9 rossonero.

Questo perché i ‘Red Devils‘, nelle scorse ore, hanno perso Marcus Rashford, il quale, per una frattura da stress, sarà costretto a fermarsi per almeno sei settimane. Il Manchester United, quindi, avrebbe chiamato il Milan per prendere informazioni su Piatek e capire, soprattutto, fino a che punto si fosse spinto il Tottenham di José Mourinho sul polacco.

Nel frattempo, però, il Milan si trova anche alle prese con la 'grana', Jesús Suso, che ha chiesto apertamente la cessione al club di Via Aldo Rossi.

