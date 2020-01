Calciomercato Milan – Januzaj possibile sostituto di Suso

CALCIOMERCATO MILAN – Tanto il ‘Corriere della Sera‘ quanto ‘Repubblica‘ in edicola questa mattina concordano: qualora Jesús Suso, esterno offensivo spagnolo classe 1993, venisse ceduto, il Milan, per sostituirlo, potrebbe puntare su Adnan Januzaj.

Januzaj, classe 1995, è un esterno offensivo belga, mancino ma in grado di giocare su ambedue le fasce, di origine kosovara. Il Milan lo segue già dai tempi in cui militava nel Manchester United. Oggi Januzaj è un calciatore della Real Sociedad, compagine della Liga spagnola.

In stagione, finora, Januzaj ha totalizzato 13 presenze tra Liga (11) e Coppa del Re (2) con 4 gol e 4 assist all’attivo in appena 573′ totali trascorsi sul terreno di gioco. Emergono novità, nel frattempo, anche sul futuro di Krzysztof Piatek: per le ultime sul centravanti polacco, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android