Calciomercato Milan – Vogliono Piatek soltanto in prestito

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, per quanto concerne Krzysztof Piatek, classe 1995, attaccante polacco che resta in uscita dal Milan già in questa finestra invernale di calciomercato, non ci sono state, per ora, proposte di acquisto a titolo definitivo pervenute in società.

Per Piatek, infatti, finora sono giunte soltanto offerte per un trasferimento in prestito o, al massimo, in prestito con diritto di riscatto. Questa formula, come noto, non è gradita al Milan. Intanto, dalla Spagna, parlano di un interesse di un top club per il ‘Pistolero‘ rossonero: per i dettagli, continua a leggere >>>

