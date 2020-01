Calciomercato Milan – Todibo, la pazienza sta per finire: il punto

CALCIOMERCATO MILAN – Come riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, è arrivato il tempo delle risposte definitive per Jean-Clair Todibo. Il Milan, infatti, vuole capire, nelle prossime ore, se il difensore centrale francese, classe 1999, che tratta da qualche tempo con il Barcellona, proprietario del suo cartellino, sia realmente interessato a trasferirsi in maglia rossonera.

Todibo, dopo aver incontrato il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, si è preso qualche giorno di riflessione, ma la pazienza della dirigenza del club di Via Aldo Rossi sta per esaurirsi. Lo stesso Massara, intervenendo ieri ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima di Milan-Sampdoria, ha evidenziato come Todibo interessi, ma anche come l’ex Tolosa non rappresenti l’unica pista per il Diavolo.

Tra Milan e Barça c’è già un accordo di massima per la cessione di Todibo ai rossoneri in prestito con diritto di riscatto per un costo complessivo dell’operazione di 20 milioni di euro; il calciatore, però, non vorrebbe chiudere definitivamente la porta in faccia ai blaugrana e ha chiesto al Barcellona, pertanto, di inserire nell’accordo l’eventualità di un controriscatto del suo cartellino. Su questa formula si sta ancora lavorando, ma, al momento, è Todibo a non essere pienamente convinto della soluzione Milan.

Il centrale transalpino, infatti, piace anche al Bayer Leverkusen, nella Bundesliga tedesca, ed al Monaco, nella Ligue 1 francese. Il Milan, dunque, che non ha intenzione di essere una soluzione di scorta, potrebbe già star lavorando sul ‘Piano B‘. Intanto, sul fronte uscite, potrebbe essere giunta l’ora di Krzysztof Piatek: per le ultime di mercato sul centravanti polacco, continua a leggere >>>

