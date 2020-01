Calciomercato Milan – Todibo: i rossoneri rifiutano il prestito secco

CALCIOMERCATO MILAN – Come noto, Jean-Clair Todibo, classe 1999, difensore centrale francese del Barcellona, potrebbe trasferirsi in rossonero in questa sessione invernale di calciomercato.

Come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, il Milan ed il Barcellona continuano a parlare di Tolisso: i rossoneri, però, rifiutano il prestito secco, soluzione maggiormente gradita tanto ai catalani quanto al giocatore, perché vorrebbero contare su Todibo anche per il futuro, ed evitare, così, di valorizzare un calciatore che, tra 6 mesi, tornerebbe alla casa madre.

Ci sono novità di mercato, poi, anche su Krzysztof Piatek: tre nuove squadre, da Premier League e Bundesliga, si sono fatte avanti per il bomber polacco. Per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android