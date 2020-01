Calciomercato Milan – Politano, prende quota lo scambio con Kessie

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene scritto dalla Gazzetta dello Sport, è da diverse ore che si parla di un possibile approdo di Matteo Politano all’Inter. L’ex Sassuolo è ai margini del progetto di Conte, mentre Pioli potrebbe fare molto comodo un esterno offensivo, considerando i problemi che sta avendo Jesus Suso in questa stagione.

Nelle ultime ore, però, si parla di un clamoroso scambio con l’Inter: Politano vestirebbe la maglia rossonera mentre Kessie quella nerazzurra. Marotta e Ausilio, infatti, non cederanno l’attaccante in prestito secco e dunque chiedono 25 milioni di euro o appunto uno scambio di prestiti con il centrocampista ivoriano. Conte cerca un centrocampista di spessore, con Arturo Vidal che è il primo nome della lista, ma Kessie ha tutte le caratteristiche ideali per il tecnico: forza fisica, buoni tempi di inserimento e senso del gol.

Nelle prossime ore ci sarà un incontro tra la dirigenza del Milan e quella dell’Inter per capire la fattibilità di questo clamoroso scambio. Se dovesse andare in porto, questa operazione di mercato cambierebbe comunque le carte in tavola del mercato nerazzurro e quello rossonero, con Maldini e Boban che sarebbero a quel punto costretti a cercare un centrocampista all’altezza. Pioli in questo momento non ha in rosa un giocatore con le caratteristiche dell’ivoriano, e dunque qualcosa andrebbe fatta a centrocampo, considerando che anche il futuro di Lucas Paqueta è in bilico. A tal proposito, ecco un nome accostato al Milan nelle ultime ore, continua a leggere >>>

