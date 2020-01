Calciomercato Milan – Nessun acquirente per Paqueta

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, tra Jesús Suso e Krzysztof Piatek, chi, invece, rischia di rimanere più al palo di tutti, in casa rossonera, è il centrocampista brasiliano Lucas Paqueta, classe 1997.

Paqueta, rimasto 90′ in panchina, ieri a ‘San Siro‘, in occasione di Milan-Udinese e difficilmente collocabile nel 4-4-2 di Stefano Pioli, infatti potrebbe andare via in questa finestra invernale di calciomercato, ma, per ora, non ha acquirenti disposti a mettere sul tavolo i 35 milioni di euro richiesti dal Milan per la cessione a titolo definitivo.

Neanche il PSG di Leonardo che, appena un anno fa, per la stessa cifra lo aveva portato in rossonero. Pur restando interessato, l’ex Milan non ha fatto passi decisivi in avanti per portare Paqueta a Parigi. Intanto, tutto bloccato per il trasferimento di Ricardo Rodríguez al Fenerbahçe. Per gli ultimi sviluppi, continua a leggere >>>

