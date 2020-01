Milan-Udinese 3-2, Pioli: “Ibrahimovic ci ha dato più convinzione”

NEWS MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha riportato uno stralcio delle dichiarazioni che, a fine partita, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha rilasciato per commentare Milan-Udinese, gara andata in scena ieri pomeriggio a ‘San Siro‘ e terminata 3-2 per il Diavolo grazie alla doppietta di Ante Rebic ed al gol dell’ormai solito Theo Hernández.

Queste le parole di Pioli: “L’Udinese è la squadra che ci ha creato maggiori difficoltà. Fisicamente è messa meglio di noi, ma devo dare atto ai miei che hanno tirato 20 volte … Il gol lo abbiamo. Ora dobbiamo sistemare qualche altra cosa. Ma chiudiamo una settimana perfetta. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha dato più spessore, convinzione, determinazione”.

Al termine del match di ‘San Siro‘ ha parlato anche il match-winner, l’attaccante croato Rebic: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android