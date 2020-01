Calciomercato Milan – Gabbia pronto a partire in prestito

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in questa sessione invernale di calciomercato il Milan dovrebbe privarsi di Matteo Gabbia, classe 1999, difensore centrale nato e cresciuto nel club rossonero, per consentirgli di giocare con maggiore continuità.

Gabbia, infatti, rientrato la scorsa estate alla base dopo una stagione in prestito alla Lucchese, non ha totalizzato presenze, in questa stagione, nella Prima Squadra rossonera, né con Marco Giampaolo (che aveva chiesto la sua conferma dopo il ritiro estivo), né con Stefano Pioli e, pertanto, dovrebbe andare via.

Per lui, in base alle informazioni in possesso del ‘CorSport‘, c’è più di qualche possibilità in Serie B. Intanto, sul fronte uscite, qualcosa si muove anche per Jesús Suso: continua a leggere >>>

