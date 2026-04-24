Secondo le indiscrezioni raccolte dal Corriere dello Sport, il Milan è in vantaggio, ma l'operazione non è priva di ostacoli. La distanza tra domanda e offerta è il punto su cui si sta lavorando. In questi giorni la nostra redazione ha continuato ad aggiornarsi e verificare. Ci risulta un'offerta triennale (con opzione di rinnovo) a 5 milioni netti. La richiesta del giocatore parte invece da 7 milioni più commissioni. La fumata bianca dipenderà dalla qualificazione aritmetica in Champions League, condizione sine qua non per sbloccare il budget extra necessario per coprire le commissioni dell'agenzia del tedesco.

L'opinione di PianetaMilan

L'investimento su Goretzka sarebbe un segnale inequivocabile: il Milan non vuole più solo partecipare, ma competere. Portare a Milanello un leader del Bayern Monaco significa dare ai giovani in rosa un modello da seguire e ad Allegri l'equilibratore che ha sempre chiesto. Chiaramente sarà solo un tassello e non dovrà essere l'unico. Il Milan ha bisogno di altri giocatori forti, di carisma e di esperienza. Ma Goretzka sarebbe certamente il primo passo in questa giusta direzione.