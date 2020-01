Calciomercato Inter – Retroscena Eriksen: due volte vicino al Milan

CALCIOMERCATO INTER – Christian Eriksen sembra vicino a vestire la maglia dell’Inter. Esiste però un piccolo retroscena legato al probabile sbarco del centrocampista danese nella Milano nerazzurra.

Stando a quanto riporta il “Corriere dello Sport” oggi in edicola, l’attuale centrocampista del Tottenham all’età di 13 anni sostenne un provino con il Milan quando giocava nel Middelfart, squadra sull’isola di Funen, allenata dal padre Thomas.

Il provino per il giovane Eriksen non andò bene e l’allora giovane talento danese passò all’Odense e successivamente all’Ajax, dove arrivò la svolta della sua carriera. A quel punto, Adriano Galliani, all’epoca amministratore delegato del Diavolo, avrebbe potuto portarlo al Milan, ma ritenne troppi i 13 milioni di euro richiesti dai ‘Lancieri‘ di Amsterdam.

Eriksen, quindi, si trasferì al Tottenham. Oggi, le possibilità di rivederlo in Italia sono tante, sebbene sull’altra sponda dei Navigli. Dall’Inghilterra, intanto, è arrivata la prima offerta per ai rossoneri per Franck Kessié: per le ultime, continua a leggere >>>

