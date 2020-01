Calciomercato Milan – Arsenal su Kessie: prima offerta respinta

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato da Tuttosport, l’Arsenal sarebbe tornata a bussare alla porta del Milan per chiedere Franck Kessie. La prima offerta per il centrocampista ivoriano sarebbe stata respinta al mittente dal club di via Aldo Rossi poiché ampiamente inferiore rispetto ai 25 milioni che il Milan pretende. Dal momento che nel 4-4-2 il numero 79 è un titolare, il Milan non ha assolutamente l’ansia di dover cedere Kessie che, dunque, partirà solo a fronte di un’offerta irrinunciabile. Arteta, manager dei Gunners, ha fatto sapere che al momento l’ivoriano non è un obiettivo dell’Arsenal, ma in futuro potrebbe non essere così.

