Cagliari-Milan 0-1: “È qui la festa: decide Bennacer” | Serie A News

Cagliari-Milan, alla 'Unipol Domus', finisce 0-1 grazie al gran gol di Ismaël Bennacer.

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Cagliari-Milan. La partita della 30^ giornata della Serie A 2021-2022 è finita 0-1 per il Diavolo di Stefano Pioli. Per il quotidiano generalista la gara della 'Unipol Domus' era una grande occasione e il Milan non l'ha fallita.

I rossoneri hanno sofferto, sudato e lottato ma, alla fine, hanno compiuto la missione con cui il Milan era arrivato a Cagliari. Ovvero, quella di avvicinarsi un altro po' ad uno Scudetto che avrebbe un valore immenso, considerata la qualità degli avversari in corsa con il Diavolo. Ma anche gli obiettivi stagionali iniziali della squadra di Pioli, che puntava, di fatto, ad una conferma in Champions League per l'anno venturo.

Il 'CorSera' ha sottolineato come la corsa al titolo sia ancora lunga. In fin dei conti, mancano ancora 8 giornate di campionato ed il margine di vantaggio del Milan sul Napoli (+3) e sull'Inter (+6, ma i nerazzurri devono recuperare una partita) è ancora troppo risicato. Ma dall'isola è arrivato un messaggio forte e chiaro alla Serie A. Il Milan ci crede e i numeri sono dalla parte di Davide Calabria e compagni.

Terza vittoria di fila per 1-0 dopo quelle contro Napoli ed Empoli e successo numero 11 in trasferta. Un record condiviso con il Manchester City nei primi cinque campionati europei. Ha deciso una prodezza di Ismaël Bennacer, la cui volée mancina nella ripresa, sull'assist di Olivier Giroud, ha fatto impazzire di gioia i 2mila tifosi rossoneri giunti in Sardegna, fradici di pioggia e felicità.

Unico brivido rossonero in Cagliari-Milan, la traversa colta dai sardi, in pieno recupero del match, con un colpo di testa di Leonardo Pavoletti da distanza ravvicinata. Il Diavolo avrebbe potuto vivere una serata più tranquilla se solo avesse concretizzato almeno una delle tante palle-gol create. Nel primo tempo con Giroud, Franck Kessié (palo con un destro da distanza siderale) e Brahim Díaz, che ha allargato troppo il piatto da posizione ottimale.

Nella ripresa, con Theo Hernández (che volo di Alessio Cragno sotto la traversa), i subentrati Ante Rebić ed Alexis Saelemaekers. Nel finale di Cagliari-Milan, poi, lancio di oggetti all'indirizzo di Mike Maignan, vittima come Fikayo Tomori di cori razzisti, e parapiglia finale con Zlatan Ibrahimović e João Pedro a muso duro. È servito l'intervento di Paolo Maldini e di mister Pioli per separarli.

Ora la Serie A si fermerà per lasciare spazio ai playoffMondiali dell'Italia. Il primo weekend del mese di aprile, però, il calendario metterà il Milan di fronte al Bologna a 'San Siro'. Un'altra occasione da non fallire, visto che si giocheranno, nello stesso turno, Atalanta-Napoli e Juventus-Inter. Milan, derby con l'Inter per il sostituto di Kessié: le ultime news di mercato >>>

