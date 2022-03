Cagliari-Milan, Pioli: “Non abbiamo un calendario facile, oggi bravi”

Pioli, allenatore rossonero, ha parlato a Milan TV al termine di Cagliari-Milan di Serie A. Le sue dichiarazioni.

L'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine di Cagliari-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni: "Non dite che abbiamo un calendario facile perché non è facile. Tutte le partite sono complicatissime e si sta vedendo. Oggi è un caso che abbiamo vinto solo 1-0, a me la partita è piaciuta tanto per l'intensità che abbiamo messo. Un passo avanti nella prestazione perché anche dopo il gol abbiamo continuato a essere offensivi. Poi segnare solo un gol può essere pericoloso e quindi dobbiamo essere più cinici. Noi e il Manchester City abbiamo gli stessi risultati fuori casa, dobbiamo continuare così. Prima della partita ho detto ai giocatori che ho visto una settimana perfetta e dobbiamo continuare così, pensando partita per partita. È una fortuna avere questo gruppo di qualità e disponibile. C'è bisogno di tutti, come sempre. Dobbiamo mantenere questa disponibilità per la squadra perché è la cosa più importante. Se tutti ci togliamo qualcosa per darlo alla squadra, poi riceveremo tutti soddisfazioni. Ibrahimovic può essere determinante per la fine del campionato. Oggi è stata una partita particolare, ma sta meglio e può essere determinante. Oggi è la dimostrazione che ho una squadra intelligente. Avevamo valutato l'ultima prestazione, analizzando che avevamo pensato solo a palleggiare e non ad attaccare. Abbiamo fatto il contrario oggi, rischiando anche pochissimo".