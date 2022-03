Risultati Serie A – Cagliari-Milan 0-1: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Cagliari-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco, in numeri, quanto successo all'Unipol Domus.

Una partita tosta, Cagliari-Milan, contro una squadra altrettanto tosta. Inizia subito bene la squadra rossoblù, mettendo pressione al Milan, che però regge bene e poi si rende anche pericoloso con due clamorose occasioni da rete. In più, anche un palo di Kessie dalla lunga distanza. Nel primo tempo il Diavolo spinge, ma non trova la rete. Nella ripresa però parte fortissimo la squadra rossonera, che trova all'ora di gioco un gol bellissimo e importantissimo. Oltre che pesantissimo. Poi tantissime occasioni, non sfruttate. Brivido finale con la traversa sarda, ma vittoria meritata. L'ennesima di corto muso.