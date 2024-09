Bilancio Milan – Crescita continua per i rossoneri: dati importanti

Bilancio Milan, per il secondo anno di fila ci sarà un bilancio in attivo per i rossoneri. Aumentano anche i ricavi e gli stipendi. I numeri

Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, si va verso il secondo bilancio consecutivo in attivo per il Milan. Il cda rossonero, che si è riunito giovedì, ha approvato i numeri del 2023-24: dopo il +6,1 milioni del 2022-23, il club ha chiuso in utile anche l'ultimo esercizio di 4,1 milioni. Adesso manca l'approvazione del bilancio consolidato da parte dell'assemblea degli azionisti che si terrà entro fine ottobre. In crescita i ricavi che hanno toccato quota 450 milioni (un record per il Diavolo). Aumentano del 13% rispetto alla stagione precedente. Questo grazie alla seconda posizione conquistata nella Serie A 2023-24, alla cessione di Tonali e alla crescita dei ricavi commerciali. Sono arrivati, infatti, nuovi contratti con Emirates e Puma. Cresciuti anche gli stipendi: circa l'8% in più.