Ma anche l' Inter , dallo scorso 22 maggio , ha ammainato la bandiera cinese per issare sul tetto della propria sede quella statunitense. Il fondo Oaktree , come noto, è subentrato alla famiglia Zhang . Oaktree ha sede a Los Angeles , RedBird a New York ; uno amministra l'Inter, l'altro il Milan. Il primo gestisce 193 miliardi di dollari, l'altro 10 .

Entrambi sono focalizzati e allineati sulla necessità di 'cambiare casa' alle due squadre di Milano . Sebbene molto differenti nella visione operativa, Oaktree e RedBird, che si sfideranno in un derby Inter-Milan per la prima volta, ne condividono una simile sul tema del nuovo stadio .

Identica visione sullo stadio. Inter, Oaktree come RedBird per il futuro

Non è un caso che nerazzurri e rossoneri siano tornati a parlare, da qualche mese, della possibilità di condividere lo stesso impianto, anche nuovo, per abbattere i costi ed accrescere le potenzialità in termini di ricavi. Con Zhang, Gerry Cardinale - managing partner di RedBird - non aveva praticamente dialogo. Con Oaktree, invece, parla di fatto la stessa lingua. E il fondo californiano, poi, sembra voler replicare le linee guida di Elliott e RedBird nel Milan anche per il futuro dell'Inter.