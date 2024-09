1 di 5 MILAN, FONSECA OUT?

Elevate chance di esonero per Paulo Fonseca (allenatore AC Milan) se i rossoneri non vincessero il derby di domani sera contro l'Inter | Milan News (Getty Images)

Si parla molto, in questi giorni, del futuro di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan. Il portoghese nato in Mozambico, classe 1973, è ufficialmente allenatore dei rossoneri da poco più di tre mesi (data del suo ingaggio, 13 giugno scorso) eppure, stando a quanto riportano ormai praticamente tutti, sarebbe già avviato alla conclusione della sua esperienza alla guida del Diavolo. Ma qual è la reale situazione dell'ex Lille e Roma? È davvero a rischio esonero? Vi spieghiamo tutto in questo approfondimento.