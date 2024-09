Marco Bellinazzo, de 'Il Sole 24 Ore', ha pubblicato su X i dati di quello che potrebbe essere il bilancio del Milan per il 2023-24

Marco Bellinazzo , giornalista de 'Il Sole 24 Ore', ha pubblicato su X i primi dati di quello che potrebbe essere il bilancio del Milan per la stagione 2023-24 . Ecco i numeri.

Bilancio Milan : "Record di ricavi per il Milan nella stagione 2023/24 con 457 milioni (+13%) ".

Bellinazzo poi parla anche dell'utile a bilancio, il secondo consecutivo per i rossoneri: "Per il secondo anno consecutivo, si registra un utile (4,1 milioni). Il gruppo ha chiuso l'anno con un patrimonio netto consolidato positivo di €196 milioni". Un altro anno molto positivo, quindi, per il bilancio del Milan.