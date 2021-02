Bennacer è insostituibile: oggi vale 40 milioni | Milan News

Bennacer uno dei giocatori del Milan più valorizzati da Pioli

Davide Calabria, Ismaël Bennacer, Franck Kessié, Alexis Saelemaekers e Rafael Leão. Cinque calciatori del Milan che, ad oggi, grazie al lavoro di Stefano Pioli sul campo, valgono, nel complessivo, ben 85 milioni di euro in più. Questa la convinzione de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Merito della loro enorme crescita nel corso dell’ultimo anno e mezzo.

Bennacer, per esempio, è arrivato al Milan nell’estate 2019 proveniente dall’Empoli, appena retrocesso in Serie B. Giunto in sordina, il Diavolo lo ha fatto decollare. Bennacer, oggi, è insostituibile nello scacchiere tattico rossonero. La sua assenza, durata due mesi, si è fatta sentire in casa Milan. Ora, finalmente, tornerà in campo da titolare domenica contro il Crotone.

Sandro Tonali non è riuscito a far passare inosservata la sua defezione. Bennacer è un elemento cardine di questo Milan e, pertanto, a fine stagione, saranno molti i club che busseranno alla porta del club di Via Aldo Rossi. Per la ‘rosea‘, oggi vale almeno 40 milioni di euro. Ma non va dimenticato che, nel suo contratto, c’è una clausola rescissoria di 50. Calciomercato Milan: si pensa già a giugno, ecco l’esterno! Vai alla news >>>