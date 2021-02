GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 4 febbraio 2021

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, giovedì 4 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina ai tre tormenti di Antonio Conte, tecnico dell’Inter. Tormenti legati ai troppi errori dei calciatori nerazzurri, al progetto di ‘Suning‘ che si è arenato ed al ritorno, imperioso, della Juventus in campionato.

Nel riquadro verticale si parla proprio dei bianconeri che, con Andrea Pirlo, sembrano aver trovato il passo da grande squadra. Ottima anche la gestione di Cristiano Ronaldo. In casa Milan, invece, stanno acquistando valore tutti i calciatori della rosa, in primis Davide Calabria e Rafael Leão.

Ufficiale il ‘taglio’ di Jens Petter Hauge dalla lista per l’Europa League. In basso, infine, il commento a Napoli-Atalanta 0-0, semifinale di andata di Coppa Italia. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>