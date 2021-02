Milan, torna Bennacer: per Tonali tutto più difficile | Serie A News

Verso Milan-Crotone: Bennacer in, Tonali out

È tornato Ismaël Bennacer. Gli farà posto Sandro Tonali nel Milan che, domenica pomeriggio, affronterà il Crotone a ‘San Siro‘. Questo, secondo il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, uno dei cambiamenti nella formazione titolare dei rossoneri rispetto a quanto visto sabato scorso al ‘Dall’Ara‘ di Bologna nell’ultimo turno di Serie A.

Bennacer, che era fuori dal 13 dicembre, è rientrato nell’ultima mezzora proprio contro la squadra di Siniša Mihajlovic, dimostrando di non essere ancora al massimo della condizione fisica, ma anche di non aver smarrito il senso del gioco e delle geometrie. Pertanto, da domenica, si accomoderà nuovamente in panchina Tonali, che non ha sfruttato molto bene l’assenza del franco-algerino per prendersi una maglia da titolare nel Milan.

Il rendimento di Tonali, per ‘Tuttosport‘, non è ancora all’altezza delle aspettative e del prezzo pagato la scorsa estate per strapparlo al Brescia di Massimo Cellino. Le occasioni, a Tonali, non sono mancate. In campo per 938′, ha superato, nel Milan, il minutaggio dello stesso Bennacer, fermo a 710′. Che il numero 8 non sia ancora il giocatore che Stefano Pioli vuole e che si aspetta che diventi, è evidente.

Soprattutto dal numero delle partite portate a termine fino al 90′: sono soltanto tre. Di cui due nel periodo di assenza di Bennacer. Insomma, nemmeno una maglia da titolare quasi certa, in questo periodo, ha fatto crescere il ragazzo arrivato da Brescia. E ora, in mezzo al campo, la concorrenza aumenterà anche, visto l'arrivo di Soualiho Meïte e la insostituibilità di Franck Kessié, unico elemento a cui Pioli non rinuncia mai.