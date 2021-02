TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 4 febbraio 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, giovedì 4 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con la possibilità che Cristiano Ronaldo prolunghi di un’altra stagione il suo contratto con la Juventus. In tal caso, la nuova scadenza sarebbe fissata al 30 giugno 2023.

In alto, sotto la testata, si parla invece di Napoli-Atalanta 0-0, semifinale di andata di Coppa Italia. La ‘Dea‘ domina, allo stadio ‘Diego Armando Maradona‘, ma non sfonda. Ritorno tra una settimana a Bergamo.

Mentre, a Torino, si indaga sull’area abbandonata dove, invece, avrebbero dovuto realizzare il centro sportivo granata, in casa Inter il tecnico Antonio Conte è ad un bivio.

Fuori dalla Champions League, fuori dall’Europa League, con un piede e mezzo fuori dalla Coppa Italia. Se non vince lo Scudetto, è un flop la sua avventura in nerazzurro.

