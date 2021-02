Milan-Crotone: torna Bennacer l’equilibratore | Serie A News

Milan-Crotone: Bennacer tornerà in campo dal 1′

Due mesi dopo, riecco Ismaël Bennacer. Per Milan-Crotone di domenica pomeriggio a ‘San Siro‘, come riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, il centrocampista franco-algerino potrà finalmente tornare in campo da titolare. Questo dopo aver ‘assaggiato’ il terreno di gioco nello scorso weekend al ‘Dall’Ara‘ di Bologna.

Bennacer, di fatto, tornerà dal 1′ quasi due mesi dopo l’ultima volta. Si infortunò, infatti, lo scorso 13 dicembre, sul finale della sfida poi pareggiata 2-2 a ‘San Siro‘ contro il Parma. Da quel giorno, dalla lesione al bicipite femorale, Bennacer è entrato in un tunnel lungo 56 giorni e del qualche ha visto la luce solo da poco.

Il tecnico Stefano Pioli, dunque, riavrà a disposizione, finalmente, il suo equilibratore a centrocampo. Bennacer, infatti, è uno degli imprescindibili per l’allenatore emiliano. La sua assenza si è fatta sentire: il Milan degli ultimi tempi, infatti, è meno brillante e gioca meno bene rispetto a quello di inizio stagione.

L’innesto di Bennacer nel motore in vista di Milan-Crotone sarà sicuramente di grande aiuto per questo match e per il prosieguo della stagione. E dire, ha ricordato il quotidiano romano, che l’anno scorso Bennacer non aveva saltato una singola gara per infortunio. Era mancato tre volte, sempre per squalifica, per via della sua attitudine a rimediare cartellini gialli.

Peculiarità, questa, che ha fortunatamente perso con il tempo, divenendo più disciplinato. Il collaudo di Bologna è andato bene e, adesso, Bennacer si prepara a riprendersi il centrocampo rossonero in occasione di Milan-Crotone di domenica.